Россияне одновременно атаковали на южном фронте с четырех направлений, - Волошин

"На нескольких направлениях противник начал активные штурмовые действия с привлечением большого количества пехоты и бронетехники", - рассказал он.

По его словам, штурмовые группы оккупантов одновременно начали активные наступательные действия вблизи Малой Токмачки, Щербаков, Новоданиловки и Новоандреевки. Он добавил, что в каждой группе насчитывалось до взвода пехоты при поддержке техники.

"В целом мы подсчитали, что было примерно 200 человек личного состава, 3 танка и полтора десятка боевых бронированных машин. Враг также привлекал к этим штурмам квадроциклы и мотоциклы", - сообщил Волошин.

Он отметил, что на этих направлениях произошло до 10 боевых столкновений, при этом некоторые из них продолжаются до сих пор.

"Враг понес определенные потери. Несколько боевых машин были подожжены украинскими защитниками, а также уничтожено немало пехоты, но еще продолжаются бои", - рассказал спикер Сил обороны юга.