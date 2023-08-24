Росіяни обстрілюють середмістя Херсона, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Ворог криє вогнем середмістя Херсона! Усі в укриття!", - пише Прокудін.

Наразі додаткової інформації щодо ситуації в Херсоні немає. Станом на зараз в регіоні не було оголошено про повітряну тривогу.

Ситуація в Херсонській області

Ворог практично щодня обстрілює Херсонську область після звільнення нашими воїнами правого берега Дніпра. Для ударів окупанти застосовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Наприклад, лише вчора, 24 серпня, росіяни вдарили по житловому будинку Херсона. Внаслідок обстрілу поранення плеча та гомілки отримала 81-річна жінка.