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Россияне обстреливают центр Херсона, - ОВА

Четверг 24 августа 2023 11:16
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Россияне обстреливают центр Херсона, - ОВА Фото: россияне обстреливают центр Херсона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреливают центр Херсона. Гражданских призывают перейти в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВ Александра Прокудина.

"Враг кроет огнем центр Херсона! Все в укрытие!", - пишет Прокудин.

Сейчас дополнительной информации о ситуации в Херсоне нет. По состоянию на сейчас в регионе не было объявлено о воздушной тревоге.

Россияне обстреливают центр Херсона, - ОВА

Есть пострадавшие

Согласно данным Херсонской областной прокуратуры, один из снарядов попал в крышу частного дома.

"Сейчас известно о трех пострадавших гражданских, среди которых малолетний ребенок. Данные уточняются", - пишет областная прокуратура.

Ситуация в Херсонской области

Враг практически каждый день обстреливает Херсонскую область после освобождения нашими воинами правого берега Днепра. Для ударов оккупанты применяют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

К примеру, только вчера, 24 августа, россияне ударили по жилому дому Херсона. В результате обстрела ранения плеча и голени получила 81-летняя женщина.

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