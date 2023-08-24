Россияне обстреливают центр Херсона, - ОВА
Российские оккупанты обстреливают центр Херсона. Гражданских призывают перейти в укрытие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВ Александра Прокудина.
"Враг кроет огнем центр Херсона! Все в укрытие!", - пишет Прокудин.
Сейчас дополнительной информации о ситуации в Херсоне нет. По состоянию на сейчас в регионе не было объявлено о воздушной тревоге.
Есть пострадавшие
Согласно данным Херсонской областной прокуратуры, один из снарядов попал в крышу частного дома.
"Сейчас известно о трех пострадавших гражданских, среди которых малолетний ребенок. Данные уточняются", - пишет областная прокуратура.
Ситуация в Херсонской области
Враг практически каждый день обстреливает Херсонскую область после освобождения нашими воинами правого берега Днепра. Для ударов оккупанты применяют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.
К примеру, только вчера, 24 августа, россияне ударили по жилому дому Херсона. В результате обстрела ранения плеча и голени получила 81-летняя женщина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.