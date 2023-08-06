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Росіяни обстрілюють Харків, цивільних закликають бути обережними

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Неділя 06 серпня 2023 09:14
Росіяни обстрілюють Харків, цивільних закликають бути обережними Фото: росіяни обстрілюють Харків, цивільних закликають бути обережними (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти обстрілюють Харків. Цивільних закликають бути обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Харків під обстрілом російських окупантів. Закликаю всіх бути обережними", - пише міський голова.

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.

Варто додати, що, станом на 9:09 повітряну тривогу оголошено в східних областях України, зокрема й у Харківській області.

Росіяни обстрілюють Харків, цивільних закликають бути обережними

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Росіяни обстріляли Харків ракетами

"Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Попередньо - ЗРК С-300. Профільні служби виїхали на обстеження наслідків обстрілу у Холодногірському районі", - написав голова ОВА Олег Синєгубов.

Також Синєгубов додав, що інформація про постраждалих наразі не надходила.

Ситуація в Харківській області

Російські окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Харківської області, які знаходяться поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації.

Наприклад, нещодавно, внаслідок ворожих ударів по селу Першотравневе загинула цивільна.

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