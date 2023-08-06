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Россияне обстреливают Харьков, гражданских призывают быть осторожными

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Воскресенье 06 августа 2023 09:14
Россияне обстреливают Харьков, гражданских призывают быть осторожными Фото: россияне обстреливают Харьков, гражданских призывают быть осторожными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреливают Харьков. Гражданских призывают быть осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"Харьков под обстрелом российских оккупантов. Призываю всех быть осторожными", - пишет городской голова.

Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются.

Стоит добавить, что, по состоянию на 9:09 воздушная тревога объявлена в восточных областях Украины, в том числе и в Харьковской области.

Россияне обстреливают Харьков, гражданских призывают быть осторожными

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Россияне обстреляли Харьков ракетами

"Россияне нанесли ракетные удары по Харькову. Предварительно - ЗРК С-300. Профильные службы выехали на обследование последствий обстрела в Холодногорском районе", - написал глава ОГА Олег Синегубов.

Также Синегубов добавил, что информация о пострадавших пока не поступала.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые находятся вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

Например, недавно, в результате вражеских ударов по селу Первомайское погибла гражданская.

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