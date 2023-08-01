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Росіяни обстріляли село в Ізюмському районі: є загибла і поранений

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Першотравневе , Вівторок 01 серпня 2023 16:13
Росіяни обстріляли село в Ізюмському районі: є загибла і поранений Фото: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов (facebook com synegubov official)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 1 серпня, обстріляли село Першотравневе в Харківській області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог продовжує бити і по цивільному населенню. Сьогодні близько 12 години ворог обстріляв село Першотравневе Ізюмського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один чоловік близько 50 років отримав поранення та був госпіталізований.

Росіяни обстріляли село в Ізюмському районі: є загибла і поранений

Фото: Першотравневе (deepstatemap.live)

"Жінка близько 70 років, на жаль, загинула", - розповів глава області.

Ситуація в Харківській області

Російські окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Харківської області, які знаходяться поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації.

Наприклад, нещодавно ворог обстріляв Куп'янський район регіону. Внаслідок цього зазнали поранення п'ять людей.

Також росіяни обстріляли Вовчанськ Харківської області. Поранення отримав 84-річний цивільний.

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