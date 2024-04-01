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Росіяни обстрілюють Харків, в місті пролунав вибух

Фото: росіяни обстрілюють Харків, в місті пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи обстрілюють Харків. В місті пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.

"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, будьте в укриттях", - написав Синєгубов. 

Водночас як пишуть окремі Telegram-канали, під час обстрілу в місті пролунав вибух. 

Варто додати, що станом на 10:27, повітряну тривогу оголошено в: 

  • Харківській; 
  • Сумській; 
  • Полтавській; 
  • Дніпропетровській; 
  • Донецькій областях. 

Перед цим Повітряні сили України попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в сторону Харківської області. Пізніше вони також попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для Сумської, Полтавської, Дніпропетровської областей. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) 

 

Обстріл Харківської області

Харківська область регулярно перебуває під обстрілами ворога, як приклад: 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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