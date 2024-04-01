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Россияне обстреливают Харьков, в городе раздался взрыв

Фото: россияне обстреливают Харьков, в городе раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы обстреливают Харьков. В городе раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, будьте в укрытиях", - написал Синегубов. 

В то же время как пишут отдельные Telegram-каналы, во время обстрела в городе прогремел взрыв. 

Стоит добавить, что по состоянию на 10:27, воздушная тревога объявлена в: 

  • Харьковской; 
  • Сумской; 
  • Полтавской; 
  • Днепропетровской; 
  • Донецкой областях. 

Перед этим Воздушные силы Украины предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в сторону Харьковской области. Позже они также предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для Сумской, Полтавской, Днепропетровской областей. 

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

 

Обстрел Харьковской области россиянами

Харьковская область регулярно находится под обстрелами врага, как пример: 

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