Россияне обстреливают Харьков, в городе раздался взрыв

Российские террористы обстреливают Харьков. В городе раздался взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.
"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, будьте в укрытиях", - написал Синегубов.
В то же время как пишут отдельные Telegram-каналы, во время обстрела в городе прогремел взрыв.
Стоит добавить, что по состоянию на 10:27, воздушная тревога объявлена в:
Перед этим Воздушные силы Украины предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в сторону Харьковской области. Позже они также предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для Сумской, Полтавской, Днепропетровской областей.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Харьковская область регулярно находится под обстрелами врага, как пример:
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