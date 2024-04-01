Россияне обстреливают Харьков, в городе раздался взрыв

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, будьте в укрытиях", - написал Синегубов.

В то же время как пишут отдельные Telegram-каналы, во время обстрела в городе прогремел взрыв.

Стоит добавить, что по состоянию на 10:27, воздушная тревога объявлена в:

Харьковской;

Сумской;

Полтавской;

Днепропетровской;

Донецкой областях.

Перед этим Воздушные силы Украины предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в сторону Харьковской области. Позже они также предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для Сумской, Полтавской, Днепропетровской областей.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Обстрел Харьковской области россиянами

Харьковская область регулярно находится под обстрелами врага, как пример: