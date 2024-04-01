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Россияне обстреливают Харьков, в городе раздался взрыв

Понедельник 01 апреля 2024 10:32
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Россияне обстреливают Харьков, в городе раздался взрыв Фото: россияне обстреливают Харьков, в городе раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы обстреливают Харьков. В городе раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, будьте в укрытиях", - написал Синегубов.

В то же время как пишут отдельные Telegram-каналы, во время обстрела в городе прогремел взрыв.

Стоит добавить, что по состоянию на 10:27, воздушная тревога объявлена в:

  • Харьковской;
  • Сумской;
  • Полтавской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкой областях.

Перед этим Воздушные силы Украины предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в сторону Харьковской области. Позже они также предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для Сумской, Полтавской, Днепропетровской областей.

Россияне обстреливают Харьков, в городе раздался взрыв

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Обстрел Харьковской области россиянами

Харьковская область регулярно находится под обстрелами врага, как пример:

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