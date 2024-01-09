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Росіяни обстрілюють Харків. У місті лунають вибухи

Фото: росіяни обстрілюють Харків, у місті лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові обстрілюють Харків. У місті лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Мер міста Ігор Терехов підтвердив цю інформацію.

"Харків під ракетними ударами", - написав він.

Обстріли Харкова й області

7 січня окупанти обстріляли низку селищ Купʼянського району Харківської області. Внаслідок атак є жертви й поранені серед населення.

6 січня загарбники атакували два міста у Харківській області. Поранення отримали двоє людей.

Ситуація на фронті у Харківській області

У Збройних силах не фіксують підготовки наступу РФ на Харків. Військові зможуть заздалегідь спрогнозувати такі дії.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 9 січня відвідав позиції в районі Куп'янська у Харківській області.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що росіяни активно наступають у Куп'янському лісі, намагаючись прорвати оборону захисників.

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харковВійна Росії проти України