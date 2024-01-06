Росіяни обстріляли два міста в Харківській області, є постраждалі

Російські загарбники атакували два міста в Харківській області. Внаслідок обстрілів отримали поранення двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Офісу генерального прокурора в Telegram.

Так, 6 січня близько 10:00 росіяни здійснили мінометний обстріл міста Вовчанськ. Мінно-вибухову травму отримав місцевий житель.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будівлі та територію підприємства.

Крім того, сьогодні близько 00:30 російські військові з РСЗВ обстріляли місто Купʼянськ. Зазнали пошкоджень будівля школи та житлові будинки.

Через російські обстріли отримала поранення мирна жителька.

Крім того, протягом ночі окупанти продовжували обстріли міста, через що пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, 5-ти поверховий житловий будинок, дитячий садок.

Фото: Росіяни обстріляли два міста в Харківській області (t.me/pgo_gov_ua)

Атака "Шахедів" 5 січня

5 січня російські окупанти атакували територію України двома хвилями "Шахедів" - увечері та під ранок. Повітряні сили повідомили, що росіяни випустили 29 дронів, сили ППО збили 21 із них.

На Черкащині через падіння уламків пошкоджено ЛЕП, на Миколаївщині - потрапляння на території підприємства. На Херсонщині дрони атакували модульне містечко.

Детальніше про наслідки нічних атак можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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