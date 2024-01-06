ua en ru
Сб, 06 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли два міста в Харківській області, є постраждалі

Субота 06 січня 2024 16:03
UA EN RU
Росіяни обстріляли два міста в Харківській області, є постраждалі Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники атакували два міста в Харківській області. Внаслідок обстрілів отримали поранення двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Офісу генерального прокурора в Telegram.

Так, 6 січня близько 10:00 росіяни здійснили мінометний обстріл міста Вовчанськ. Мінно-вибухову травму отримав місцевий житель.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будівлі та територію підприємства.

Крім того, сьогодні близько 00:30 російські військові з РСЗВ обстріляли місто Купʼянськ. Зазнали пошкоджень будівля школи та житлові будинки.

Через російські обстріли отримала поранення мирна жителька.

Крім того, протягом ночі окупанти продовжували обстріли міста, через що пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, 5-ти поверховий житловий будинок, дитячий садок.

Фото: Росіяни обстріляли два міста в Харківській області (t.me/pgo_gov_ua)

Атака "Шахедів" 5 січня

5 січня російські окупанти атакували територію України двома хвилями "Шахедів" - увечері та під ранок. Повітряні сили повідомили, що росіяни випустили 29 дронів, сили ППО збили 21 із них.

На Черкащині через падіння уламків пошкоджено ЛЕП, на Миколаївщині - потрапляння на території підприємства. На Херсонщині дрони атакували модульне містечко.

Детальніше про наслідки нічних атак можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни вночі застосували два "Шахеди", усі були знищені ППО
Росіяни вночі застосували два "Шахеди", усі були знищені ППО
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту