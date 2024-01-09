Харків може видихнути. ЗСУ не фіксують підготовку Росії до нового наступу, - Фітьо

У Збройних силах України не фіксують підготовки наступу РФ до наступу на Харків. Військові зможуть заздалегідь побачити такі дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.

"Будь-яке формування будь-якого наступального угруповання потребує часу, ресурсів і навченого особового складу. Наразі РФ задіяла дуже великі сили в наступальній операції в Україні", - йдеться в заяві.

За його словами, зараз їхня кількість по всій лінії фронту велика, і щоб сформувати ще якийсь наступальний "кулак" на будь-якій ділянці фронту, потрібно провести великі підготовчі дії. А якби такі підготовчі дії були, то ми б їх бачили і вживали заходів.

"Зараз таких причин немає, тому Харків може видихнути. Але ворог сильний, має багато ресурсів, ворог швидко вчиться на полі бою і не враховує людські втрати. Ми розуміємо їхні слабкі сторони і даємо відсіч", - додав Фітьо.

Що передувало

В щоденній британській газеті The Telegraph з'явився матеріал, який датується 4 січня 2023 року, де наводяться повідомлення харківської влади про посилення обстрілів з боку російських військ.

Також The Telegraph посилається на джерела у воєнній розвідці, які у коментарі виданню повідомили, що російські війська можуть посилити повітряні атаки у ці вихідні, щоб збігтися з Різдвом у Росії, яке відзначається 7 січня.

Як додає джерело, після цього, ймовірно, розпочнеться новий "наземний наступ Росії у Харківській області", як можливу дату його початку називають 15 січня.

В ГУР цю інформацію не підтверджують, але зауважують, що певне накопичення сил ворог все ж здійснює.

Також Фітьо заявляв, що військові Російської Федерації з жовтня намагаються штурмувати Куп'янський напрямок, проте марно.