Росіяни били по Куп'янському району з РСЗВ, є жертви

Російські загабники обстріляли с РСЗВ Купʼянський район Харківської області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Харківської обласної прокуратури в Telegram.

7 січня приблизно о 12:50 окупанти обстріляли с. Сенькове Купʼянського району. Осколкове поранення отримав 17-річний хлопець.

Крім того, о 14:20 російські загабники обстріляли село Нечволодівка Купʼянського району. У населеному пункті зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі.

Внаслідок обстрілів загинув 50-річний мирний житель. Ще одна жінка травмована, медики надали їй допомогу на місці.

Російські військовослужбовці били по селах Купʼянського району з РСЗВ.

Фото: Росіяни били по Куп'янському району з РСЗВ (t.me/prokuratura_kharkiv)

Ситуація у Харківській області

Російські окупанти захопили прикордонні райони Харківської області у перші тижні повномасштабного вторгнення. Восени 2022 року українські військові звільнили майже всю територію Харківської області.

Після деокупації росіяни щоденно обстрілюють Харківську область. Особливо страждає Куп'янський район. Крім того, ЗМІ повідомляють, що окупанти нібито готують наступ на Куп'янськ, але влада спростовує це.

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