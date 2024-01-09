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Залужний відвідав позиції в районі Куп'янська. Сирський доповів про обстановку (фото)

Куп'янський район, Вівторок 09 січня 2024 18:46
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Залужний відвідав позиції в районі Куп'янська. Сирський доповів про обстановку (фото) Архівне фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Дмитро Браславський

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 9 січня, відвідав позиції в районі міста Куп'янськ у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що окрім Залужного район Куп'янська відвідали міністр оборони Рустем Умєров і начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив із ситуацією навколо Куп'янська, де українські воїни відбивають постійні спроби ворога атакувати.

Фото: Зустріч Залужного та військових (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

За словами військових, успіхів у російських окупантів на цьому напрямку немає.

"Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть прийняті найближчим часом - ворогу не сподобається", - наголосив міністр оборони.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нещодавно британське видання The Telegraph з посиланням на "наближене" до українських військових джерело заявило про те, що росіяни нібито можуть почати "наземний наступ" в Харківській області 15 січня після масованих обстрілів.

Водночас речник командування Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що військові не спостерігають змін у складі військ ворога у Харківській області та на території Росії, що межує з регіоном

Вчора Сирський повідомив, що російські окупанти продовжують вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі, намагаючись прорвати оборону українських військ і просунутися в напрямку Куп'янська Харківської області.

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