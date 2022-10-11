Росіяни обстрілювали Сумську область з гелікоптера та САУ (фото)

"Росіяни нанесли авіаудар по цивільному аграрному підприємству Великописарівської громади. Випустили 12 ракет з гвинтокрилу, що не перетинав державний кордон України", - йдеться у повідомленні.

За словами Живицького, окупанти зі ствольної артилерії били по місту Середино-Буда, де зруйнували кілька приватних будинків, автомобіль та лінії електропередач, знеструмивши частину міста.

"З мінометів вели вогонь по селам Зноб-Новгородської та Середино-Будської громад та зі ствольної артилерії по селам Білопільської та Есманської громад", - йдеться у повідомленні.

Також очільник ОВА додав, що окупанти гатили із САУ по території Юнаківської громади, де було пошкоджено приватний будинок мирних жителів, кілька парканів. Вже з мінометів росіяни обстріляли територію Шалигінської громади та використали освітлювальні боєприпаси білого кольору. З РСЗВ обстріляли населений пункт Ходіне.