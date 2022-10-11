Россияне обстреливали Сумскую область с вертолета и САУ (фото)

"Россияне нанесли авиаудар по гражданскому аграрному предприятию Великописаревской общины. Выпустили 12 ракет из вертолета, не пересекавшего государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

По словам Живицкого, оккупанты из ствольной артиллерии били по городу Середино-Буда, где разрушили несколько частных домов, автомобиль и линии электропередач, обесточив часть города.

"Из минометов вели огонь по селам Зноб-Новгородской и Середино-Будской общин и по ствольной артиллерии по селам Белопольской и Эсманской общин", - говорится в сообщении.

Также глава ОВА добавил, что оккупанты били из САУ по территории Юнаковской общины, где был поврежден частный дом мирных жителей, несколько заборов. Уже из минометов россияне обстреляли территорию Шалыгинского общества и использовали осветительные боеприпасы белого цвета. Из РСЗО обстреляли населенный пункт Ходино.