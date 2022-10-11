Россияне обстреливали Сумскую область с вертолета и САУ (фото)

Во вторник, 11 октября, российские оккупанты обстреляли Сумскую область. За сутки было зафиксировано более 200 прилетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Россияне нанесли авиаудар по гражданскому аграрному предприятию Великописаревской общины. Выпустили 12 ракет из вертолета, не пересекавшего государственную границу Украины", - говорится в сообщении.
По словам Живицкого, оккупанты из ствольной артиллерии били по городу Середино-Буда, где разрушили несколько частных домов, автомобиль и линии электропередач, обесточив часть города.
"Из минометов вели огонь по селам Зноб-Новгородской и Середино-Будской общин и по ствольной артиллерии по селам Белопольской и Эсманской общин", - говорится в сообщении.
Также глава ОВА добавил, что оккупанты били из САУ по территории Юнаковской общины, где был поврежден частный дом мирных жителей, несколько заборов. Уже из минометов россияне обстреляли территорию Шалыгинского общества и использовали осветительные боеприпасы белого цвета. Из РСЗО обстреляли населенный пункт Ходино.
Напомним, что вчера россияне обстреляли Сумскую область, в результате чего погиб человек.
В воскресенье, 9 октября, российские войска обстреливали Сумскую область из минометов и артиллерии. Атаки зафиксировали в пяти общинах.
Также, российские войска днем из вертолетов обстреляли Сумскую область.
Ранее российские войска атаковали железнодорожный вокзал в городе Ворожба Сумской области.
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