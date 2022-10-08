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Російські війська вдень з гелікоптерів обстріляли Сумську область

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Суми, Субота 08 жовтня 2022 22:23
Російські війська вдень з гелікоптерів обстріляли Сумську область Фото: російські війська вдень з гелікоптерів обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні вдень чотири рази з гелікоптерів обстріляли територію Сумської області, не перетинаючи державний кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Усього ж за день зафіксовано 55 ударів, з них 28 некерованих ракет. Крім того, війська РФ били із САУ та мінометів. Під ворожим вогнем опинилися села Краснопільської та Великописарівської громад.

Внаслідок авіаудару по одному із сіл Великописарівської громади поранено чоловіка. Його госпіталізували до лікарні з осколковими пораненнями.

Також пошкоджено кілька приміщень тракторної бригади одного з аграрних підприємств, сушарку для зерна, комбайн та трактор. Крім того, спалахнуло поле кукурудзи.

Нагадаємо, що вчора окупанти за добу випустили по Сумській області 170 снарядів. Внаслідок обстрілів є загиблий та поранені.

Також днями з'явилася інформація про мобілізованих росіян біля кордонів Сумської області. Влада запевняє, що вона знаходиться за 120 кілометрів від України.

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