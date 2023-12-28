Росіяни обстрілювали Херсонську область керованими авіабомбами - відома кількість

Херсон за добу росіяни обстріляли тричі, двічі зазнав обстрілу Станіслав і один раз під обстріл потрапила Тягинка.

"Постраждали 2 особи", - заявила Гуменюк.

За словами Наталії Гуменюк, ворог сім разів обстрілював Херсон із керованих авіабомб.

"Ворог намагався бити по прибережній інфраструктурі правого берега, намагаючись зупинити постачання до Сил оборони, які на лівому березі вдало відображають штурми ворога. Їх за минулу добу було 10", - зазначила Гуменюк.

Зведення ОВА

За словами спікера Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова, Херсон росіяни обстрілювали ближче до другої години ночі. Виникла пожежа, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Росіяни також обстрілювали Берислав та Новоберислав. В результаті є загиблий.

"Один загиблий у Новобериславі. Чоловіка знайшли мертвим", - повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.