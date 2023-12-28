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Россияне обстреливали Херсонскую область управляемыми авиабомбами - известно количество

Фото: Россияне обстреливали Херсонскую область управляемыми авиабомбами (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Россияне продолжают обстреливать Херсонскую область. Повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые.

Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Херсон за сутки россияне обстреляли трижды, дважды подвергся обстрелу Станислав и один раз под обстрел попала Тягинка.

"Пострадали 2 человека", - заявила Гуменюк.

По словам Натальи Гуменюк, враг семь раз обстреливал Херсон с управляемых авиабомб. 

"Враг пытался бить по прибрежной инфраструктуре правого берега, пытаясь остановить поставки в Силы обороны, которые на левом берегу удачно отражают штурмы врага. Их за минувшие сутки было 10",- отметила Гуменюк.

Сводка ОВА

По словам спикера Херсонской ОВА Александра Толоконникова, Херсон россияне обстреливали ближе к двум часам ночи. Возник пожар, к счастью, обошлось без пострадавших.

Россияне также обстреливали Берислав и Новоберислав. В результате есть погибший.

"Один погибший в Новобериславе. Мужчину нашли мертвым", - сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников.

Обстрел Херсонской области

Российские войска регулярно обстреливают Херсон управляемыми авиабомбами и с артиллерии из-за контроля левого берега области.

Так, 27 декабря в Херсоне из-за обстрелов наблюдались перебои с электричеством и мобильной связью.

26 декабря россияне ударили по эвакуационному поезду в Херсоне. Ранены несколько сотрудников УЗ, поврежден вокзал и 4 вагона поезда. Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Вечером 26 декабря стало известно об трех раненых мирных жителях во время обстрела Херсона. Один из них в тяжелом состоянии.

 

 

 

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