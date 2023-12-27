У деяких районах Херсона перебої з електрикою та мобільним зв'язком через обстріли РФ

Внаслідок російських обстрілів у деяких районах Херсона спостерігаються перебої з електрикою та мобільним зв'язком

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

"Наразі у деяких районах Херсона є перебої з електрикою та мобільним зв'язком", - написав Мрочко.

Він також повідомив, що за минулу добу російські війська 36 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 154 снаряди.

"Вкотре громада була атакована дронами. Також вівся вогонь з РСЗВ з тимчасово окупованого лівого берега. Били по житлових кварталах міста Херсона", - додав начальник МВА.

Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому, Антонівці, Комишанах, Зеленівці та Наддніпрянському.

Внаслідок російських ворожих обстрілів за минулу добу семеро людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Атаки РФ по Херсону

Оскільки росіяни контролюють лівий берег Херсона, то вони продовжують обстрілювати місто з артилерії та керованих авіаційних бомб.

Вчора російські війська вдарили евакуаційним потягом у Херсоні. Поранено кількох співробітників УЗ, пошкоджено вокзал та рухомий склад. Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Увечері 26 грудня стало і відомо про трьох поранених мирних жителів під час обстрілу Херсона. Один із них у тяжкому стані.