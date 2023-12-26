Росія продовжує обстрілювати Херсон: поранено трьох людей

Російська армія продовжує обстрілювати Херсон і на поточний момент відомо про трьох поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочка .

"Сьогодні армія РФ кілька разів атакувала місто з різних видів зброї", - йдеться у заяві.

За його словами, на цю годину відомо про трьох поранених, один із них у важкому стані.

"Ще одна людина сьогодні звернулася по медичну допомогу. Травми він отримав напередодні близько 23:00", - додав Мрочко.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, окупанти регулярно б'ють по Херсонській області. Вони можуть завдавати ударів за допомогою артилерії та керованих авіаційних бомб, оскільки все ще контролюють лівобережжя регіону.

Сьогодні повідомлялось, що росіяни обстріляли дві громади в Херсонській області. Унаслідок цього загинули три людини.

Пізніше глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав місцевих мешканців у жодному разі не виходити на вулицю через атаки РФ.