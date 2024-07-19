UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли житловий район Миколаєва, є загиблі та постраждалі

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 19 липня, росіяни обстріляли житловий район Миколаєва. Відомо про загиблих та постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Розбираємось. Швидкі виїхали", - написав голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім. 

Як розповів Сєнкевич, наразі відомо про постраждалих, а також загиблого

Внаслідок обстрілу також було пошкоджено житловий сектор. 

Варто додати, що повітряна тривога у Миколаївській області була оголошена о 16:51 та тривала до 17:20. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про  активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Пізніше стало відомо про рух ракети у напрямку Миколаївської області. 

Кількість загиблих та постраждалих зросла 

За словами Сєнкевича, станом на 18:11 відомо про трьох загиблих, серед яких дитина. 

У коментарі "НикВести" віцемер Віталій Луков додав, що близько 10 людей перебувають в лікарні. 

Обстріли Миколаївської області 

Російські війська з регулярною періодичністю обстрілюють Миколаївську область. Як приклад, в ніч на 9 липня, росіяни атакували ракетою підприємство у Баштанському районі внаслідок чого поранення отримали працівники. 

Зокрема під час обстрілу, 20 квітня, через удари по селу Солончаки загинула жінка. Також поранення отримали двоє людей, серед яких 14-річних хлопчик.  

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївВійна в Україні