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Росіяни вдарили ракетою по підприємству у Миколаївській області: є поранені

Миколаїв, Вівторок 09 липня 2024 08:55
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Росіяни вдарили ракетою по підприємству у Миколаївській області: є поранені Фото: РФ вдарила ракетою по підприємству у Миколаївській області 9 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 9 липня росіяни атакували ракетою підприємство у Баштанському районі Миколаївської області. Є поранені працівники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вночі, 9 липня, о 00:13, внаслідок ворожого обстрілу району балістичною ракетою пошкоджено робоче спорядження сільськогосподарського підприємства та два приватних автомобілі", - розповів він.

Крім того, за словами голови ОВА, поранення отримали працівники підприємства - чоловіки 27 та 38 років.

"Їх госпіталізували, стан – середньої тяжкості", - додав Кім.

Обстріли Миколаївської області

Російські війська з регулярною періодичністю обстрілюють Миколаївську область.

Так, 8 липня, близько 14:25, у Вознесенському районі внаслідок влучення ворожої балістичної ракети на території фермерського господарства виникла пожежа сухої трави, яка згодом перекинулася на житлові будинки.

Серед постраждалих - 45-річна жінка та 5-річна дитина. Поки що їхній стан стабільний, середньої тяжкості.

Крім того, у квітні російські війська обстріляли село Солончаки Миколаївської області. Загинула жінка, серед постраждалих - 14-річний хлопець.

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