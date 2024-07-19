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Россияне обстреляли жилой район Николаева, есть погибшие и пострадавшие

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 19 июля, россияне обстреляли жилой район Николаева. Известно о погибших и пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Николаева Александра Сенкевича.

"Разбираемся. Скорые выехали", - написал глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким. 

Как рассказал Сенкевич, пока известно о пострадавших, а также погибшем. 

В результате обстрела также был поврежден жилой сектор. 

Стоит добавить, что воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 16:51 и продолжалась до 17:20. Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозу применения авиационных средств поражения. Позже стало известно о движении ракеты в направлении Николаевской области. 

Количество погибших и пострадавших возросло 

По словам Сенкевича, по состоянию на 18:11 известно о трех погибших, среди которых ребенок. 

В комментарии «НикВести» вице-мэр Виталий Луков добавил, что около 10 человек находятся в больнице. 

Обстрелы Николаева

Российские войска с регулярной периодичностью обстреливают Николаевскую область. Как пример, в ночь на 9 июля, россияне атаковали ракетой предприятие в Баштанском районе в результате чего ранения получили работники. 

В частности во время обстрела, 20 апреля, из-за ударов по селу Солончаки погибла женщина. Также ранения получили два человека, среди которых 14-летних мальчик.  

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