UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли житловий район Херсону, влучили в будинок

Фото: під час атаки на Херсонську область, росіяни влучили в житловий будинок (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Під час обстрілу Херсона російські військові влучили в житловий будинок, в результаті чого здійнялась пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

За словами Янушевича, військові Російської Федерації обстріляли Дніпровський район Херсона. В результаті обстрілу ворожий снаряд влучив в один з житлових будинків. В оселі здійнялась пожежа, проте рятувальники які оперативно прибули на місце події змогли швидко ліквідувати загорання.

"Ця атака росіян обійшлася без потерпілих. На щастя, будинок був порожнім", - заявив голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні в черговий раз пролунали вибухи.

Вчора військові РФ обстріляли громаду у Сумській області скинувши вибухівку з безпілотника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійська РФ