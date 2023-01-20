Росіяни обстріляли житловий район Херсону, влучили в будинок

Під час обстрілу Херсона російські військові влучили в житловий будинок, в результаті чого здійнялась пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

За словами Янушевича, військові Російської Федерації обстріляли Дніпровський район Херсона. В результаті обстрілу ворожий снаряд влучив в один з житлових будинків. В оселі здійнялась пожежа, проте рятувальники які оперативно прибули на місце події змогли швидко ліквідувати загорання.

"Ця атака росіян обійшлася без потерпілих. На щастя, будинок був порожнім", - заявив голова Херсонської ОВА.