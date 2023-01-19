Скинули вибухівку з безпілотника. РФ двічі обстріляла громаду у Сумській області

У четвер, 19 січня, російські окупанти двічі обстріляли Краснопільську громаду у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"В обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань", - додав глава області.

Живицький додав, що окупанти також скинули вибухівку із безпілотника на прикордоння області.

"Російські військові із мінометів обстріляли Краснопільську громаду. 8 мін вибухнули на нашій території", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що у середу, 18 січня, російські окупанти завдали удару по Сумській області. Під мінометну атаку потрапило дві громади.

У понеділок, 16 січня, російські війська завдали 16 ударів по прикордонні Сумської області. В результаті під ворожий вогонь потрапили дві громади.

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