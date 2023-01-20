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Россияне обстреляли жилой район Херсона, попали в дом

Фото: во время атаки на Херсонскую область россияне попали в жилой дом (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

При обстреле Херсона российские военные попали в жилой дом, в результате чего произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

По словам Янушевича, военные Российской Федерации обстреляли Днепровский район Херсона. В результате обстрела вражеский снаряд попал в один из жилых домов. В доме начался пожар, однако спасатели оперативно прибывшие на место происшествия смогли быстро ликвидировать возгорание.

"Эта атака россиян обошлась без пострадавших. К счастью, дом был пуст", - заявил глава Херсонской ОВА.

Напомним, сегодня в Херсоне в очередной раз раздались взрывы.

Вчера военные РФ обстреляли общину в Сумской области, сбросив взрывчатку с беспилотника.

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