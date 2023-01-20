У Херсоні знову пролунали вибухи

У п'ятницю, 20 січня, у Херсоні в чергове пролунали вибухи. Це вже не перше повідомлення про вибухи у місті за сьогоднішній день.

Про це повідомляє РБК-Україна зі посиланням на "Суспільне" .

Зазначимо, що на даний момент у місті та області тривога не оголошувалась. Офіційних даних поки що немає.

Нагадаємо, 18 січня окупанти обстріляли Херсон.

Крім того, херсонським комунальникам та працівникам райрад видають бронежилети через небезпеку обстрілу.

Додамо, що Херсоні вранці 18 січня вкотре лунали вибухи. Місцеві жителі пишуть про обстріл міста.

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