Росіяни обстріляли житловий район Херсона: є загибла та поранені

Російські окупанти атакували Херсон з РСЗВ та артилерії. В результаті обстрілу житлового мікрорайону загинула жінка, ще четверо цивільних отримали травми різного ступеня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Повідомляється, що 12 грудня російські військові з тимчасово окупованої території завдали чергові артилерійські удари по Херсону та приміських населених пунктах.
Відомо, що від прицільного влучення снарядів у будинки сталося загоряння кількох квартир в одній з багатоповерхівок.
За попередніми даними, обстріл здійснювався з РСЗВ та артилерії.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК).
Нагадаємо, вчора росіяни 57 разів обстріляли Херсонську область, одна людина отримала поранення.
10 грудня окупанти обстріляли обʼєкт критичної інфраструктури у Херсоні, знищено службові автомобілі,
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