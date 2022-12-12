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Ворог вчора понад півсотні разів обстріляв Херсонську область: є постраждалий

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Херсонська область, Понеділок 12 грудня 2022 09:55
Ворог вчора понад півсотні разів обстріляв Херсонську область: є постраждалий Фото: окупанти вчора понад півсотні разів обстріляли Херсонську область (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби 57 разів обстріляли населені пункти Херсонської області. Внаслідок атак одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Мирні населені пункти області зазнавали обстрілів з артилерії, РСЗВ та мінометів. Ворог продовжує бити по житлових кварталах Херсона. Рашисти влучили в інфраструктурні об'єкти, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли поранень отримала 1 людина", - розповів він.

Нагадаємо, протягом 10 грудня ворог атакував Херсонську область з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей.

Також у суботу окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні. Ворожа атака спровокувала пожежу.

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Російська Федерація Херсонська область
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