Ворог вчора понад півсотні разів обстріляв Херсонську область: є постраждалий
Російські війська минулої доби 57 разів обстріляли населені пункти Херсонської області. Внаслідок атак одна людина отримала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.
"Мирні населені пункти області зазнавали обстрілів з артилерії, РСЗВ та мінометів. Ворог продовжує бити по житлових кварталах Херсона. Рашисти влучили в інфраструктурні об'єкти, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли поранень отримала 1 людина", - розповів він.
Нагадаємо, протягом 10 грудня ворог атакував Херсонську область з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей.
Також у суботу окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні. Ворожа атака спровокувала пожежу.
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