Ворог вчора понад півсотні разів обстріляв Херсонську область: є постраждалий

Російські війська минулої доби 57 разів обстріляли населені пункти Херсонської області. Внаслідок атак одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.