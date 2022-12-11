Росіяни обстріляли обʼєкт критичної інфраструктури у Херсоні, знищені автомобілі (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича .

В результаті ворожої атаки виникла пожежа площею 30 метрів квадратних.

На місце одразу виїхали рятувальники, їм вдалося оперативно ліквідувати пожежу.

Через атаку росіян було знищено три службові автомобілі, пошкоджено ангар та ще п'ять одиниць техніки.

Нагадаємо, сьогодні з самого ранку загарбники обстрілюють Херсон.

Вчора окупанти обстріляли пологове відділення лікарні у Херсоні. На щастя, постраждалих не було.

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