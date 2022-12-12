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Россияне обстреляли жилой район Херсона: есть погибшие и раненые

Иллюстративное фото: россияне обстреляли жилой район Херсона из РСЗО (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты атаковали Херсон с РСЗО и артиллерии. В результате обстрела жилого микрорайона погибла женщина, еще четверо гражданских получили травмы разной степени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что 12 декабря российские военные с временно оккупированной территории нанесли очередные артиллерийские удары по Херсону и пригородным населенным пунктам.

Известно, что от прицельного попадания снарядов в дома произошло возгорание нескольких квартир в одной из многоэтажек.

По предварительным данным, обстрел производился из РСЗО и артиллерии.

Правоохранители начали досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК).

Напомним, вчера россияне 57 раз обстреляли Херсонскую область, один человек получил ранения.

10 декабря оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсоне, уничтожены служебные автомобили,

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ХерсонВойна России против Украины