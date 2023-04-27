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Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона, є загиблий

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Четвер 27 квітня 2023 12:32
Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона, є загиблий Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти завдали удару по житловому кварталу Херсона. Внаслідок обстрілу загинув 42-річний чоловік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона. Через ворожу атаку пошкоджено декілька квартир херсонців. На жаль, травми несумісні з життям отримав 42-річний чоловік", - пише Прокудін.

За словами голова ОВА, зокрема ворог скинув пʼять керованих авіабомб по селу Кізомис Білозерської громади. Інформація щодо руйнувань й потерпілих уточнюється.

"На місці працюють рятувальні служби", - додає Прокудін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулої доби ворог здійснив 65 обстрілів Херсонської області, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Як стверджують в Херсонській міськраді, вже до кінця травня в місті запрацює система оповіщення.

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