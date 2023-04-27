Війська РФ били по Херсонській області з авіації та артилерії: є загиблий

Минулої доби війська РФ здійснили 65 обстрілів Херсонської області, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляло 10 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Повідомляється, що російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів області, а також територію електричної підстанції Бериславського району та адміністративних будівель населеного пункту Станіславської сільської громади.

Нагадаємо, що в Херсонській області було запропоновано евакуювати жителів села Кізоміс. Причиною цього стали активні обстріли російських окупантів.

У середу, 26 квітня, російські війська обстріляли місто Станіслав Херсонської області та район Антонівського мосту. Внаслідок атаки двоє людей постраждали.

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