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Війська РФ били по Херсонській області з авіації та артилерії: є загиблий

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Четвер 27 квітня 2023 08:03
Війська РФ били по Херсонській області з авіації та артилерії: є загиблий Фото: війська РФ били Херсонщиною з авіації та артилерії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Минулої доби війська РФ здійснили 65 обстрілів Херсонської області, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляло 10 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Повідомляється, що російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів області, а також територію електричної підстанції Бериславського району та адміністративних будівель населеного пункту Станіславської сільської громади.

Внаслідок численних обстрілів 26 квітня одна людина загинула, троє отримали поранення.

Нагадаємо, що в Херсонській області було запропоновано евакуювати жителів села Кізоміс. Причиною цього стали активні обстріли російських окупантів.

У середу, 26 квітня, російські війська обстріляли місто Станіслав Херсонської області та район Антонівського мосту. Внаслідок атаки двоє людей постраждали.

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