ua ru
Чт, 27 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Коли в Херсоні запрацює система оповіщення: відповідь міськради

Новость на русском →
Четвер 27 квітня 2023 11:23
Коли в Херсоні запрацює система оповіщення: відповідь міськради Фото: коли в Херсоні запрацює система оповіщення (pixabay.com)
Автор: Сергій Пишкін

Вже до кінця травня в Херсоні запрацює система оповіщення. Вона не працювала через невідповідність обладнання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської міської ради.

Як відзначають в міськраді, вже була підписана угода з організацією, яка, зі свого боку, вдосконалить систему оповіщення.

"Крім того, заплановано встановлення системи оповіщення в населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Ізраїль випробує систему раннього оповіщення про повітряні тривоги у Києві вже в травні. Зокрема, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому ця система є суттєво важливою для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Херсон Херсонська область
NEWS
"Ми доб'ємо це питання": Резніков про постачання західних літаків
"Ми доб'ємо це питання": Резніков про постачання західних літаків
DAILY
Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна