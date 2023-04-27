Коли в Херсоні запрацює система оповіщення: відповідь міськради

Вже до кінця травня в Херсоні запрацює система оповіщення. Вона не працювала через невідповідність обладнання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської міської ради.

Як відзначають в міськраді, вже була підписана угода з організацією, яка, зі свого боку, вдосконалить систему оповіщення.

"Крім того, заплановано встановлення системи оповіщення в населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення", - пише пресслужба.