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Россияне обстреляли жилой квартал Херсона, есть погибший

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Четверг 27 апреля 2023 12:32
Россияне обстреляли жилой квартал Херсона, есть погибший Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты нанесли удар по жилому кварталу Херсона. В результате обстрела погиб 42-летний мужчина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Россияне обстреляли жилой квартал Херсона. Из-за вражеской атаки повреждены несколько квартир херсонцев. К сожалению, травмы несовместимые с жизнью получил 42-летний мужчина", - пишет Прокудин.

По словам главы ОВА, в частности враг скинул пять управляемых авиабомб по селу Кизомис Белозерской общины. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

"На месте работают спасательные службы", - добавляет Прокудин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за прошедшие сутки враг совершил 65 обстрелов Херсонской области, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Как утверждают в Херсонском горсовете, уже к концу мая в городе заработает система оповещения.

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