Росіяни обстріляли житловий будинок у Куп’янську: є поранений

"Біля 13:00 окупанти вкотре обстріляли м. Куп’янськ. Ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок. На жаль, поранення отримав 68-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - написав він.

До того ж, загарбники також обстріляли Дворічну та Вовчанськ. Ворог бив виключно по приватному житловому сектору. Пошкоджено кілька будинків.

Нагадаємо, вчора ввечері росіяни обстріляли Куп'янськ ракетами С-300.

Окрім того, 19 лютого від російських атак знову постраждав Куп'янськ та Вовчанськ.

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