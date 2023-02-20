ua ru
Вт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обстріляли Куп'янськ ракетами С-300

Новость на русском →
Понеділок 20 лютого 2023 23:10
Окупанти обстріляли Куп'янськ ракетами С-300 Фото: Окупанти обстріляли Куп'янськ ракетами С-300 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 20 лютого обстріляли місто Куп'янськ Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника.

"Ворог завдав ударів ракетами С-300", - зазначив офіцер.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Оголошено повітряну тривогу, перебувайте в укриттях.

Мельник вказав, що відбулися ще пуски ракет, однак невдалі.

"Усі ракети залишились "вдома" у ворога. Там краще, усе "по-домашнєму", - додав начальник гарнізону.

Нагадаємо, 20 лютого ввечері у низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Купянск
NEWS
Виробництво боєприпасів для Gepard у Німеччині: названо терміни початку поставок в Україну
Виробництво боєприпасів для Gepard у Німеччині: названо терміни початку поставок в Україну
DAILY
По всіх фронтах. Які шанси у РФ на Донбасі і до чого готується Україна
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна По всіх фронтах. Які шанси у РФ на Донбасі і до чого готується Україна