Окупанти обстріляли Куп'янськ ракетами С-300

Російські окупанти ввечері 20 лютого обстріляли місто Куп'янськ Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника.

"Ворог завдав ударів ракетами С-300", - зазначив офіцер. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Оголошено повітряну тривогу, перебувайте в укриттях. Мельник вказав, що відбулися ще пуски ракет, однак невдалі. "Усі ракети залишились "вдома" у ворога. Там краще, усе "по-домашнєму", - додав начальник гарнізону.

