Окупанти обстріляли Куп'янськ ракетами С-300
Фото: Окупанти обстріляли Куп'янськ ракетами С-300 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Російські окупанти ввечері 20 лютого обстріляли місто Куп'янськ Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника.
"Ворог завдав ударів ракетами С-300", - зазначив офіцер.
Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Оголошено повітряну тривогу, перебувайте в укриттях.
Мельник вказав, що відбулися ще пуски ракет, однак невдалі.
"Усі ракети залишились "вдома" у ворога. Там краще, усе "по-домашнєму", - додав начальник гарнізону.
Нагадаємо, 20 лютого ввечері у низці областей України оголосили повітряну тривогу.
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