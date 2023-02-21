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Россияне обстреляли жилой дом в Купянске: есть раненый

Фото: россияне обстреляли жилой дом в Купянске (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сегодня, 21 февраля, в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Около 13:00 оккупанты в очередной раз обстреляли г. Купянск. Вражеский снаряд попал в частный жилой дом. К сожалению, ранение получил 68-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - написал он.

К тому же, захватчики также обстреляли Двухречную и Волчанск. Враг бил исключительно по частному жилому сектору. Повреждены несколько домов.

Напомним, вчера вечером россияне обстреляли Купянск ракетами С-300.

Кроме того, 19 февраля от российских атак снова пострадал Купянск и Волчанск.

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КупянскХарьковВойна России против Украины