Куп'янськ та Вовчанськ знову потрапили під ворожі обстріли: є жертва та поранені

Російські війська вчора обстріляли декілька населених пунктів Харківської області. Зокрема, під удар потрапили Куп'янськ та Вовчанськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Від ворожих обстрілів постраждало щонайменше 10 прикордонних населених пунктів.

У Куп'янську російські снаряди пошкодили адміністративну будівлю, гаражі та автомобілі, сталися пожежі. У селищі Дворічна пошкоджена будівля швидкої медичної допомоги.

У селищі Ківшарівка внаслідок атаки окупантів поранення отримали 53-річний чоловік та 57-річна жінка, їх госпіталізували. Обстрілом серйозно пошкоджено будівлю закладу освіти.

У Вовчанську російський снаряд влучив у приватний будинок. Внаслідок удару загинув чоловік.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти з артилерії обстріляли Нікополь, внаслідок чого пошкоджений одноповерховий та 4 багатоповерхові будинки.

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