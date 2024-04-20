Росіяни обстріляли житлові будинки Одеси: серед постраждалих дитина

"Ворог не припиняє терор мирного населення. Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі. Зруйновано житлові будинки, в одному з яких знаходилися жінка з дитиною. Їх вдалося врятувати", - повідомив глава ОВА.

За даними Кіпера, наразі відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, вони відмовилися від госпіталізації. Від ворожої атаки також постраждала трирічна дитина - її ушпиталено.

Фото: росіяни атакували Одесу (t.me/odeskaODA)

"Медики надають всю необхідну допомогу. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки", - додав він.

Оновлено о 18:46.

Мера Одеси Геннадій Труханов повідомив, що ворог ударив ракетами, ймовірно Х-59.

"Силами протиповітряної оборони знищено 3 ракети.Внаслідок падіння уламків збитих ракет виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували", - розповів мер.

Фото: росіяни обстріляли Одесу (t.me/truonline)

За його даними, пошкоджені 4 приватні будинки та газопровід. 1 приватний житловий будинок зруйновано. Крім того, за даними Труханова поранено 5 цивільних осіб.