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Росіяни обстріляли житлові будинки Одеси: серед постраждалих дитина

Фото: росіяни обстріляли Одесу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 20 квітня, російські окупанти обстріляли Одесу. В результаті ворожої атаки було поранено трирічну дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

"Ворог не припиняє терор мирного населення. Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі. Зруйновано житлові будинки, в одному з яких знаходилися жінка з дитиною. Їх вдалося врятувати", - повідомив глава ОВА.

За даними Кіпера, наразі відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, вони відмовилися від госпіталізації. Від ворожої атаки також постраждала трирічна дитина - її ушпиталено.

 Фото: росіяни атакували Одесу (t.me/odeskaODA)

"Медики надають всю необхідну допомогу. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки", - додав він.

Оновлено о 18:46.

Мера Одеси Геннадій Труханов повідомив, що ворог ударив ракетами, ймовірно Х-59.

"Силами протиповітряної оборони знищено 3 ракети.Внаслідок падіння уламків збитих ракет виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували", - розповів мер.

 

Фото: росіяни обстріляли Одесу (t.me/truonline)

За його даними, пошкоджені 4 приватні будинки та газопровід. 1 приватний житловий будинок зруйновано. Крім того, за даними Труханова поранено 5 цивільних осіб.

Обстріл Одеси

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні неодноразово завдавали удари по Одесі. Ми писали, що близько 16:30 в місті пролунав вибух.

Детальніше про обстріл міста та наслідки ворожої атаки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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