Россияне обстреляли жилые дома Одессы: среди пострадавших ребенок

Сегодня, 20 апреля, российские оккупанты обстреляли Одессу. В результате вражеской атаки был ранен трехлетний ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
"Враг не прекращает террор мирного населения. В результате очередного ракетного удара по Одессе возникли пожары в частном секторе. Разрушены жилые дома, в одном из которых находились женщина с ребенком. Их удалось спасти", - сообщил глава ОГА.
По данным Кипера, на данный момент известно о двух взрослых с легкими ранениями, они отказались от госпитализации. От вражеской атаки также пострадал трехлетний ребенок - он госпитализирован.
"Медики оказывают всю необходимую помощь. Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки", - добавил он.
Обновлено в 18:46.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что враг ударил ракетами, вероятно Х-59.
"Силами противовоздушной обороны уничтожено 3 ракеты В результате падения обломков сбитых ракет возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали", - рассказал
Фото: россияне обстреляли Одессу (t.me/truonline)
По его данным, повреждены 4 частных дома и газопровод. 1 частный жилой дом разрушен. Кроме того, по данным Труханова ранены 5 гражданских лиц.
Напомним, российские оккупанты сегодня неоднократно наносили удары по Одессе. Мы писали, что около 16:30 в городе раздался взрыв.
Подробнее об обстреле города и последствиях вражеской атаки можно узнать в материале РБК-Украина.
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