ua en ru
Сб, 20 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли житлові будинки Одеси: серед постраждалих дитина

Україна, Субота 20 квітня 2024 18:33
UA EN RU
Росіяни обстріляли житлові будинки Одеси: серед постраждалих дитина Фото: росіяни обстріляли Одесу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 20 квітня, російські окупанти обстріляли Одесу. В результаті ворожої атаки було поранено трирічну дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

"Ворог не припиняє терор мирного населення. Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі. Зруйновано житлові будинки, в одному з яких знаходилися жінка з дитиною. Їх вдалося врятувати", - повідомив глава ОВА.

За даними Кіпера, наразі відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, вони відмовилися від госпіталізації. Від ворожої атаки також постраждала трирічна дитина - її ушпиталено.

Фото: росіяни атакували Одесу (t.me/odeskaODA)

"Медики надають всю необхідну допомогу. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки", - додав він.

Оновлено о 18:46.

Мера Одеси Геннадій Труханов повідомив, що ворог ударив ракетами, ймовірно Х-59.

"Силами протиповітряної оборони знищено 3 ракети.Внаслідок падіння уламків збитих ракет виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували", - розповів мер.

Фото: росіяни обстріляли Одесу (t.me/truonline)

За його даними, пошкоджені 4 приватні будинки та газопровід. 1 приватний житловий будинок зруйновано. Крім того, за даними Труханова поранено 5 цивільних осіб.

Обстріл Одеси

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні неодноразово завдавали удари по Одесі. Ми писали, що близько 16:30 в місті пролунав вибух.

Детальніше про обстріл міста та наслідки ворожої атаки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Нападниками виявилися військові. Що відомо про розстріл поліцейських у Вінницькій області
Нападниками виявилися військові. Що відомо про розстріл поліцейських у Вінницькій області
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил