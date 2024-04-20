Росіяни обстріляли житлові будинки Одеси: серед постраждалих дитина
Сьогодні, 20 квітня, російські окупанти обстріляли Одесу. В результаті ворожої атаки було поранено трирічну дитину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
"Ворог не припиняє терор мирного населення. Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі. Зруйновано житлові будинки, в одному з яких знаходилися жінка з дитиною. Їх вдалося врятувати", - повідомив глава ОВА.
За даними Кіпера, наразі відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, вони відмовилися від госпіталізації. Від ворожої атаки також постраждала трирічна дитина - її ушпиталено.
"Медики надають всю необхідну допомогу. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки", - додав він.
Оновлено о 18:46.
Мера Одеси Геннадій Труханов повідомив, що ворог ударив ракетами, ймовірно Х-59.
"Силами протиповітряної оборони знищено 3 ракети.Внаслідок падіння уламків збитих ракет виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували", - розповів мер.
Фото: росіяни обстріляли Одесу (t.me/truonline)
За його даними, пошкоджені 4 приватні будинки та газопровід. 1 приватний житловий будинок зруйновано. Крім того, за даними Труханова поранено 5 цивільних осіб.
Обстріл Одеси
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні неодноразово завдавали удари по Одесі. Ми писали, що близько 16:30 в місті пролунав вибух.
Детальніше про обстріл міста та наслідки ворожої атаки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.