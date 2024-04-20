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Россияне обстреляли жилые дома Одессы: среди пострадавших ребенок

Украина, Суббота 20 апреля 2024 18:33
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Россияне обстреляли жилые дома Одессы: среди пострадавших ребенок Фото: россияне обстреляли Одессу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 20 апреля, российские оккупанты обстреляли Одессу. В результате вражеской атаки был ранен трехлетний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

"Враг не прекращает террор мирного населения. В результате очередного ракетного удара по Одессе возникли пожары в частном секторе. Разрушены жилые дома, в одном из которых находились женщина с ребенком. Их удалось спасти", - сообщил глава ОГА.

По данным Кипера, на данный момент известно о двух взрослых с легкими ранениями, они отказались от госпитализации. От вражеской атаки также пострадал трехлетний ребенок - он госпитализирован.

Фото: россияне атаковали Одессу (t.me/odeskaODA)

"Медики оказывают всю необходимую помощь. Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки", - добавил он.

Обновлено в 18:46.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что враг ударил ракетами, вероятно Х-59.

"Силами противовоздушной обороны уничтожено 3 ракеты В результате падения обломков сбитых ракет возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали", - рассказал

Фото: россияне обстреляли Одессу (t.me/truonline)

По его данным, повреждены 4 частных дома и газопровод. 1 частный жилой дом разрушен. Кроме того, по данным Труханова ранены 5 гражданских лиц.

Обстрел Одессы

Напомним, российские оккупанты сегодня неоднократно наносили удары по Одессе. Мы писали, что около 16:30 в городе раздался взрыв.

Подробнее об обстреле города и последствиях вражеской атаки можно узнать в материале РБК-Украина.

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