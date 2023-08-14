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Росіяни обстріляли житлові будинки в Херсоні: постраждала жінка

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Херсон, Понеділок 14 серпня 2023 17:21
Росіяни обстріляли житлові будинки в Херсоні: постраждала жінка Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 14 серпня, обстріляли житлові будинки в Херсоні. Унаслідок ворожої атаки постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Близько 15:20 російська артилерія вкотре вкрила вогнем місто", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через ворожі удари пошкоджено три оселі. У 64-річної жінки лікарі діагностували контузію.

"Їй надали медичну допомогу та залишили на місці", - додали в ОВА.

Обстріли Херсонської області

У неділю, 13 серпня, окупанти активізували обстріли Херсона та області. Загарбники з артилерії та РСЗВ вдарили по приватних будинках, багатоповерхівках та двічі атакували територію лікарні дронами.

Через ворожі обстріли частина Херсона залишилася без світла.

Детальніше про вчорашні удари росіян по території Херсонської області - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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