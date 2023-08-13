Частина Херсону залишилась без світла. В МВА пояснили причину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Херсонської МВА Романа Мрочка.

"Черговий обстріл Херсона! Цього разу, унаслідок ворожих атак пошкоджено високовольтну лінію живлення.Наразі деякі райони міста, включаючи центр, без електропостачання", - пише Мрочко.

Начальник МВА додав, що фахівці вже виконують ремонтні роботи й перепідключать електропостачання на резервну лінію. Також він закликав містян заощадити використання електроприладів до закінчення ремонту основних електромереж.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон, з іншого берега річки. Для цього вони використовують важке озброєння та авіацію.

Під час сьогоднішнього обстрілу регіону загинули шестеро людей, серед них дитина. Росіяни вдарили артилерією по Широкій Балці внаслідок чого загинув місцевий мешканець та сім'я - чоловік, дружина і їхня донька, якій було лише 23 дні від народження. Також пізніше стало відомо й про смерть 12-річного хлопчика, який отримав важкі поранення.