Россияне обстреляли жилые дома в Херсоне: пострадала женщина

Российские войска сегодня, 14 августа, обстреляли жилые дома в Херсоне. В результате вражеской атаки пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

"Около 15:20 российская артиллерия в очередной раз обстреляла город", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за вражеских ударов повреждены три дома. У 64-летней женщины врачи диагностировали контузию.

"Ей оказали медицинскую помощь и оставили на месте", - добавили в ОВА.

Обстрелы Херсонской области

В воскресенье, 13 августа, оккупанты активизировали обстрелы Херсона и области. Захватчики из артиллерии и РСЗО ударили по частным домам, многоэтажкам и дважды атаковали территорию больницы дронами.

Из-за вражеских обстрелов часть Херсона осталась без света.

Детальнее о вчерашних ударах россиян по территории Херсонской области - читайте в материале РБК-Украина.