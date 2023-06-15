Росіяни обстріляли Зеленівку Херсонської області, є загибла

Російські окупанти обстріляли Зеленівку Херсонської області. Внаслідок удару загинула 80-річна жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.
"На жаль, через ворожий удар загинула 80-річна жінка, а 69-річна - отримала поранення", - пише Прокудін.
За словами голови Херсонської ОВА, наразі на місці обстрілу працюють екстрені служби.
Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон та Херсонську область навіть після підриву Каховської ГЕC. Теракт Росії, зі свого боку, призвів до затоплення низки населених пунктів регіону.
Ворог відмовляє цивільним в евакуації й загалом ускладнює порятунок наших людей регулярними ударами. Наприклад, 8 червня, окупанти вдарили по Херсону під час евакуації населення. Тоді загинула одна людина, а ще 18 отримали поранення.
Під час вчорашнього обстрілу, 14 червня, травмовано двох волонтерів, які в момент удару допомагали цивільним в Херсоні.
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