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Росіяни обстріляли Зеленівку Херсонської області, є загибла

Фото: росіяни обстріляли Зеленівку Херсонської області, є загибла (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти обстріляли Зеленівку Херсонської області. Внаслідок удару загинула 80-річна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

"На жаль, через ворожий удар загинула 80-річна жінка, а 69-річна - отримала поранення", - пише Прокудін.

За словами голови Херсонської ОВА, наразі на місці обстрілу працюють екстрені служби.

Ситуація в Херсонській області

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон та Херсонську область навіть після підриву Каховської ГЕC. Теракт Росії, зі свого боку, призвів до затоплення низки населених пунктів регіону.

Ворог відмовляє цивільним в евакуації й загалом ускладнює порятунок наших людей регулярними ударами. Наприклад, 8 червня, окупанти вдарили по Херсону під час евакуації населення. Тоді загинула одна людина, а ще 18 отримали поранення.

Під час вчорашнього обстрілу, 14 червня, травмовано двох волонтерів, які в момент удару допомагали цивільним в Херсоні.

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