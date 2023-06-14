Росіяни обстріляли Херсон: травмовано двох волонтерів, серед них іноземець
У середу, 14 червня, російські війська вкотре атакували Херсон. Внаслідок обстрілу травмовано двох волонтерів, серед них іноземець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.
"За даними слідства, 14 червня близько 18:50 російські війська обстріляли місто Херсон. Внаслідок цього травмовано двох волонтерів, серед яких іноземець. Вони допомагали з евакуацією цивільного населення", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, окупанти здійснили мінометний обстріл. Внаслідок атаки також пошкоджено цивільну інфраструктуру.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Обстріл Херсона
Після підриву Каховської ГЕС, окупанти регулярно обстрілюють місто, намагаючись перешкодити евакуації мешканців. Так, загарбники відкривали вогонь 8 червня, тоді загинула одна людина, а ще 18 отримали поранення.
Наступного дня окупанти також обстріляли Херсон. А 10 червня росіяни розстріляли човен з людьми, які намагалися дістатися до Херсона з окупованого лівобережжя, через що три людини загинули та ще 23 отримали поранення.
Вчора, 13 червня, російські військові знову відкрили вогонь по Херсону.
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