Россияне обстреляли Зеленовку Херсонской области, есть погибшая

Российские оккупанты обстреляли Зеленовку Херсонской области. В результате удара погибла 80-летняя женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.
"К сожалению, из-за вражеского удара погибла 80-летняя женщина, а 69-летняя - получила ранение", - пишет Прокудин.
По словам главы Херсонской ОВА, сейчас на месте обстрела работают экстренные службы.
Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсон и Херсонскую область даже после подрыва Каховской ГЭС. Теракт России, в свою очередь, привел к затоплению ряда населенных пунктов региона.
Враг отказывает гражданским в эвакуации и, в общем, затрудняет спасение наших людей регулярными ударами. К примеру, 8 июня, оккупанты ударили по Херсону во время эвакуации населения. Тогда погиб один человек, а еще 18 получили ранения.
Во время вчерашнего обстрела, 14 июня, травмированы два волонтера, которые в момент удара помогали гражданским в Херсоне.
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