RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли Зеленовку Херсонской области, есть погибшая

Фото: россияне обстреляли Зеленовку Херсонской области, есть погибшая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреляли Зеленовку Херсонской области. В результате удара погибла 80-летняя женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

"К сожалению, из-за вражеского удара погибла 80-летняя женщина, а 69-летняя - получила ранение", - пишет Прокудин.

По словам главы Херсонской ОВА, сейчас на месте обстрела работают экстренные службы.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсон и Херсонскую область даже после подрыва Каховской ГЭС. Теракт России, в свою очередь, привел к затоплению ряда населенных пунктов региона.

Враг отказывает гражданским в эвакуации и, в общем, затрудняет спасение наших людей регулярными ударами. К примеру, 8 июня, оккупанты ударили по Херсону во время эвакуации населения. Тогда погиб один человек, а еще 18 получили ранения.

Во время вчерашнего обстрела, 14 июня, травмированы два волонтера, которые в момент удара помогали гражданским в Херсоне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна в Украине